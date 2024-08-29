Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:36, 29 августа 2024Силовые структуры

Группа иностранцев устроила потасовку в Москве и была задержана

Полиция задержала 23 иностранца, устроивших потасовку в Москве

Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

Сотрудники полиции задержали 23 иностранца, которые устроили потасовку на юго-востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

По данным ведомства, все произошло 28 августа на Жулебинском бульваре. Между группой иностранных граждан возник конфликт на почве личной неприязни, переросший в потасовку. Прибывшие на место силовики задержали участников драки и доставили их в отдел.

Там в отношении 21 из них были составлены административные протоколы по статье 20.1 («Мелкое хулиганство»), а в отношении 10 — по статье 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в стране») КоАП РФ. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Сейчас полицейские устанавливают других участников конфликта.

Ранее уроженцы Дагестана устроили разборки с полицейскими в Санкт-Петербурге и попали на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы под страхом смерти начали штурм». Пленный боец ВСУ рассказал о попытке захватить колонию под Курском

      Исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя арестовали за коррупцию

      В МИД назвали цель ВСУ при похищении людей в Курской области

      Над Черным морем сбили украинский беспилотник

      В США заявили о законном поводе России объявить войну

      Пассажирки заперли плачущего ребенка в туалете самолета и сняли его на видео

      В Банке России высказались о разных курсах юаня к рублю

      Российский пловец завоевал серебро Паралимпийских игр-2024

      Выросло число обратившихся за медпомощью с начала вторжения ВСУ жителей Курской области

      В Венгрии заявили об угрозе энергетической безопасности со стороны Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше