Группа иностранцев устроила потасовку в Москве и была задержана

Полиция задержала 23 иностранца, устроивших потасовку в Москве

Сотрудники полиции задержали 23 иностранца, которые устроили потасовку на юго-востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России.

По данным ведомства, все произошло 28 августа на Жулебинском бульваре. Между группой иностранных граждан возник конфликт на почве личной неприязни, переросший в потасовку. Прибывшие на место силовики задержали участников драки и доставили их в отдел.

Там в отношении 21 из них были составлены административные протоколы по статье 20.1 («Мелкое хулиганство»), а в отношении 10 — по статье 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в стране») КоАП РФ. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Сейчас полицейские устанавливают других участников конфликта.

Ранее уроженцы Дагестана устроили разборки с полицейскими в Санкт-Петербурге и попали на видео.