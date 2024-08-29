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07:15, 29 августа 2024Мир

Турецкий политик допустил капитуляцию Киева при одном условии

Турецкий политик Топкурулу: Киев капитулирует, если Запад прекратит помощь ВСУ

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Западные страны могут прекратить помощь Украине, это означает капитуляцию Киева, заявил зампред турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, чтобы втянуть Запад в войну, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются распространить географию боевых действий на территорию России. Он допустил провал Киева при одном условии.

«Запад рискует оказаться не в состоянии оказать Украине достаточную материальную поддержку. Это означает капитуляцию Украины», — подчеркнул Топкурулу.

По мнению зампреда, президент Украины Владимир Зеленский рискует сверх меры, чтобы не допустить этого поражения. «Переговоры России с Украиной не представляются возможными до тех пор, пока Запад продолжает поддерживать Украину», — добавил он.

Ранее дипломатический источник в Анкаре заявил, что ситуация вокруг мирных переговоров по Украине рискует зайти в тупик, последние заявления сторон вызывают беспокойство.

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      Марина Совина
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