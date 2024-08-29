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01:54, 29 августа 2024Путешествия

Назван срок появления интернета во всех российских поездах и самолетах

«Бюро 1440»: интернет в поездах и самолетах РФ станет доустпен с 2027 года

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Спутниковый интернет в самолетах, поездах и судах станет доступен россиянам с 2027 года, сообщила руководитель разработки «Бюро 1440» Ксения Лазаренко. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, текущее покрытие интернетом железнодорожного маршрута Москва-Владивосток — «катастрофически маленькое».

«А когда мы начнем предоставлять широкополосный доступ в интернет с 2027 года, то возможно будет получать интернет на всем протяжении пути. То же самое с самолетами и судами», — назвала срок специалист.

Основными потенциальными клиентами компании являются промышленные и транспортные организации, добавила эксперт. Лазаренко отметила, что соглашения с РЖД и «Аэрофлотом» уже подписаны.

Ранее стало известно, что в Москве запустили первый в России беспилотный поезд «Ласточка». Состав начал курсировать по МЦК.

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      Марина Совина
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