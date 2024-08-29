Известный правозащитник найден без признаков жизни в российском городе

Правозащитник Сусликов найден убитым в Саратове

В Саратове известного правозащитника Алексея Сусликова обнаружили без признаков жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, в июле региональное управление Следственного комитета (СК) России сообщало о том, что 48-летний правозащитник исчез. По подозрению в расправе над ним тогда был задержан его сосед по даче. Во время допроса он признался в содеянном, рассказал о мотиве преступления и показал место, куда спрятал пострадавшего.

По данным следствия, преступление произошло в ночь с 10 на 11 июля 2024 года в саратовском СНТ «Зеркальный пруд». Тогда подозреваемый распивал алкогольные напитки на даче. В какой-то момент к нему пришел сосед и пожаловался на шум в ночное время. Мужчины поссорились. В результате фигурант несколько раз выстрелил в недовольного соседа. От полученных ранений пострадавший не выжил. После этого злоумышленник закопал его на территории своего домовладения.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.

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