Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:56, 29 августа 2024Экономика

Известный российский режиссер назвал самый комфортный в мире город для жизни

Режиссер Михаил Вайнберг назвал Москву самым комфортным в мире городом для жизни
Михаил Вайнберг

Михаил Вайнберг. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Режиссер Михаил Вайнберг заявил, что считает Москву самым комфортным городом для жизни в мире. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

«Москва сейчас мне безумно нравится, потому что это, наверное, самый комфортный город для жизни в мире на данный момент. Удивительно удобно в нем жить. И все, что касается сервисов феноменальных 24 часа в сутки семь дней в неделю. И все, что касается чистоты, доступности, общественного транспорта, цифровых технологий, которые невероятно облегчают жизнь. Это безумное количество кафешек, ресторанчиков, магазинчиков, сувенирных лавок. Музеи, парки, которые преобразились совершенно», — рассказал режиссер. По словам Вайнберга, за последние годы Москва превратилась в суперсовременный город, но при этом не потеряла очарования старины. Он также отметил подсветку в столице, которая дополнительно украшает город после заката. «Очень нравится московское освещение. Как Москва преображается после заката — удивительно. Такой немножко "Цирк дю Солей", такое ощущение попадания немножечко в сказку», — описал это время суток режиссер.

Помимо этого, Вайнберг восхитился московским метро, которое назвал музеем под землей, за быструю и удобную доставку в любую точку, и «великолепной» доступностью связи и интернета в любом месте. «Вообще нет никаких проблем со связью. Мне приходится много бывать за рубежом, мне есть с чем сравнить. В Москве удивительно быстрый, потрясающий, самый современный интернет», — заключил он.

Ранее в августе режиссер Джаник Файзиев отметил, что Москва становится одним из лучших городов Европы

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко высказался о приказах воевать за пределами Белоруссии

      В десятках регионов России построили дороги из вторсырья

      Душивший россиянок маньяк-подражатель «домодедовского упыря» попросился на СВО

      Российские таможенники пресекли контрабанду государственных наград на сотни тысяч рублей

      Российские школьницы распылили перцовку в лицо девочки ради телефона

      Россиянин выиграл почти 10 миллионов рублей в лотерею

      Раскрыты потери ВСУ за сутки

      В Минобороны России заявили о взятии под контроль населенного пункта в ЛНР

      Стало известно о лишении Дурова родительских прав

      Населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских войск

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше