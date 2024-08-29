Известный российский режиссер назвал самый комфортный в мире город для жизни

Режиссер Михаил Вайнберг назвал Москву самым комфортным в мире городом для жизни

Режиссер Михаил Вайнберг заявил, что считает Москву самым комфортным городом для жизни в мире. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

«Москва сейчас мне безумно нравится, потому что это, наверное, самый комфортный город для жизни в мире на данный момент. Удивительно удобно в нем жить. И все, что касается сервисов феноменальных 24 часа в сутки семь дней в неделю. И все, что касается чистоты, доступности, общественного транспорта, цифровых технологий, которые невероятно облегчают жизнь. Это безумное количество кафешек, ресторанчиков, магазинчиков, сувенирных лавок. Музеи, парки, которые преобразились совершенно», — рассказал режиссер. По словам Вайнберга, за последние годы Москва превратилась в суперсовременный город, но при этом не потеряла очарования старины. Он также отметил подсветку в столице, которая дополнительно украшает город после заката. «Очень нравится московское освещение. Как Москва преображается после заката — удивительно. Такой немножко "Цирк дю Солей", такое ощущение попадания немножечко в сказку», — описал это время суток режиссер.

Помимо этого, Вайнберг восхитился московским метро, которое назвал музеем под землей, за быструю и удобную доставку в любую точку, и «великолепной» доступностью связи и интернета в любом месте. «Вообще нет никаких проблем со связью. Мне приходится много бывать за рубежом, мне есть с чем сравнить. В Москве удивительно быстрый, потрясающий, самый современный интернет», — заключил он.

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