Посол Мельник: Украина сильно недооценила влияние России на глобальный Юг

Украина сильно недооценила влияние России на страны Глобального Юга, включая Бразилию. Об этом в опубликованном на YouTube интервью изданию «Украинская правда» заявил посол Киева в Бразилии Андрей Мельник.

По его словам, Москва в данном вопросе была намного более активна и «реально инвестировала и ресурсы, и время, и мозги» в Глобальный Юг. Дипломат отметил, что в Бразилии не понимают, зачем им иметь дело с Украиной, если они сосредоточены на сотрудничестве с Россией.

«Особенно историю с БРИКС. Нам казалось — ну, Брикс — что это такое? И сейчас они его укрепляют, расширяют — и выглядят как центр противовеса западному миру очень серьезно», — подчеркнул посол.

Ранее специальный представитель правительства КНР Ли Хуэй заявил, что Китай, Бразилия, ЮАР и Индонезия выразили обеспокоенность по поводу возможного смягчения западными странами условий по применению своего оружия для ударов по России. По его словам, страны Глобального Юга считают виновными в затягивании боевых действий на украинской территории «определенные военно-промышленные комплексы».