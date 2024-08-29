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17:10, 29 августа 2024Из жизни

Коллеги бросили мужчину ночью в горах после тимбилдинга

В США мужчина едва пережил ночь в горах после того, как его бросили коллеги

Фото: Kseniia Rastvorova / Unsplash

В США мужчина едва пережил ночь в горах, после того как отбился от коллег во время мероприятия по тимбилдингу. Об этом пишет INFORMNNY.com.

15 человек отправились в корпоративную туристическую поездку в национальный парк Colorado’s San Isabel National Forest в штате Колорадо. По неизвестной причине утром в пятницу, 23 августа, группа коллег разделилась на маршруте. Один мужчина был вынужден завершать восхождение на гору в одиночку, потому что его бросили. Когда около полудня американец начал спуск, он обнаружил, что коллеги убрали метки, маркирующие тропу к подножию.

Вскоре турист понял, что потерялся. Он написал коллегам, что не может найти дорогу и сбросил им геометку со своим местонахождением. Они ответили, что мужчина пошел не туда, и попросили его подняться к началу маршрута. Пока он шел наверх, начался сильный дождь с порывистым ветром и вскоре у туриста пропал сигнал. К девяти вечера он так и не спустился с гор. За ним отправилась поисковая группа, но из-за плохих погодных условий его не удалось найти.

Лишь на следующее утро изможденный мужчина сумел поймать сигнал и позвонил в службу спасения. Оказалось, что во время урагана он ушел в противоположную от тропы сторону. Из-за плохой погоды и усталости он упал не меньше 20 раз, а перед звонком в 911 уже не смог самостоятельно подняться.

Спасатели позже сообщили, что мужчина был в зоне поисков, но поисковой службе понадобилось бы еще некоторое время, прежде чем они добрались бы до этого сектора. По их словам, туристу повезло, что он остался в сознании и смог сообщить, где он находится.

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      Антонина Черташ
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