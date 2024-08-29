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19:24, 29 августа 2024Мир

Корабль Балтийского флота пришвартовался в ЮАР

Учебный корабль Балтийского флота «Смольный» пришвартовался в ЮАР

Фото: Mil.ru / Wikimedia

Учебный корабль Балтийского флота «Смольный» с более чем 300 курсантами российских военно-морских училищ пришвартовался в ЮАР. Об этом сообщается в пресс-релизе флота.

«Сегодня учебный корабль Балтийского флота "Смольный", совершающий дальний морской поход в целях проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства бороны РФ, прибыл с неофициальным визитом в порт Кейптаун», — указали в канцелярии.

Отмечается, что за время стоянки экипаж «Смольного» пополнит запасы воды, провианта, проведет технический осмотр корабля, а также встретится с южноафриканскими военными моряками. Для российских гостей также будут организованы экскурсионные поездки.

30 июля Испания, несмотря на существующие антироссийские санкции, разрешила пришвартоваться в своем порту российскому парусному фрегату «Штандарт».

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      Виктория Кондратьева
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