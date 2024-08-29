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18:16, 29 августа 2024Ценности

Ксения Собчак снялась в бикини на Ибице

42-летняя телеведущая Ксения Собчак снялась в черном бикини на Ибице

Фото: @xenia_sobchak

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась в откровенном купальнике во время отдыха на Ибице, Испания. Данные фото она разместила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном бикини, включавшем в себя топ с треугольными чашками и частично обнажающие ягодицы трусы. При этом она позировала, лежа на доске для сапсерфинга и спасательном круге.

«Никогда не любила Ибицу и Миконос — два абсолютно "не моих" места. Но, как и во всем остальном, самое важное — кто тебе показывает новое», — указала в подписи автор поста.

Ранее в августе 55-летняя российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук показала фото в купальнике и без косметики.

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      Карина Черных
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