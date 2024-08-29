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11:03, 29 августа 2024Силовые структуры

Курьер мошенников похитил более 15 миллионов рублей у российской пенсионерки и попался

В Москве арестован курьер аферистов, который похитил у пенсионерки 15 млн рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве задержан курьер мошенников, который похитил более 15 миллионов рублей у 69-летней пенсионерки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Злоумышленником оказался 27-летний москвич. Его задержали в Большом Сергиевском переулке. В полиции он рассказал, что нашел работу курьером по объявлении в интернете. После этого работодатель попросил его встретиться с пострадавшей и забрать у нее более 15 миллионов рублей. Забрав деньги у женщины, он получил новое задание — сконвертировать похищенное в криптовалюту и перечислить деньги на электронные кошельки, оставив небольшую часть себе в качестве вознаграждения. Сейчас задержанный заключен под стражу.

По данным правоохранителей, с заявлением в полицию обратилась пенсионерка. Она рассказала, что в мессенджере ей написал некий мужчина и представился партнером ее покойного мужа. Он предупредил женщину о том, что скоро ей позвонит сотрудник правоохранительных органов с некими указаниями, которые она должна будет выполнить. Спустя некоторое время пенсионерке позвонил мужчина и сообщил ей, что все ее деньги, находящиеся на счете в банке, в опасности. Он убедил пострадавшую в том, что может обеспечить их сохранность и для этого она должна все обналичить и передать деньги его курьеру, а сумму более одного миллиона рублей она должна самостоятельно перевести на якобы безопасный счет. Потерпевшая выполнила все указания, встретилась на улице с фигурантом и передала ему деньги. Таким образом, мошенники обманули ее более чем на 16,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала двоих курьеров-аферистов, которые обманом похитили у пожилых людей 63 миллиона рублей.

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      Анна Габай
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