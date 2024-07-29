Двое курьеров-аферистов обманули российских пенсионеров на 63 миллиона рублей и попались

В Москве задержали двух аферистов, похитивших у пожилых людей 63 млн рублей

В Москве полиция задержала двоих курьеров-аферистов, которые обманом похитили у пожилых людей 63 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Оба фигуранта заключены под стражу.

По информации официального представителя МВД России, задержанные — участники криминальной схемы по обману пожилых жителей столицы. Оба получили по мессенджеру предложение о заработке от неизвестных кураторов, которые оплачивали им питание и проживание. За работу им обещали вознаграждение от 100 до 200 тысяч рублей, но деньги фигуранты так и не получили.

По данным правоохранителей, одна из пострадавших — 73-летняя пенсионерка. Ей позвонили неизвестные и сообщили о том, что некие преступники пытаются оформить на ее имя кредит. Женщине рассказали, что она должна оформить другой кредит и перевести деньги на безопасный счет. Пострадавшая поверила мошенникам и перевела 130 тысяч рублей на счет, который они указали. Спустя некоторое время злоумышленники вновь позвонили и сказали, что ее квартира якобы выставлена на продажу. Звонивший убедил женщину, что она должна продать квартиру, а вырученные деньги передать через их курьера. Таким образом пенсионерку обманули на 15 миллионов рублей.

Спустя некоторое время сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего злоумышленника в Мытищах. Во время оперативно-следственных действий выяснилось, что молодой человек может быть причастен еще и к эпизоду мошенничества в отношении известного историка и драматурга, которого неизвестные обманули на 45 миллионов рублей.

По информации полицейских, второй подозреваемый был задержан у хостела в Москве. Он действовал по аналогичной схеме и обманул 65-летнюю руководительницу одного из научно-методических центров на три миллиона рублей. Эти деньги потерпевшая взяла в кредит.

Ранее сообщалось, что историк и телеведущий Эдвард Радзинский стал жертвой мошенников.