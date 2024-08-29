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15:50, 29 августа 2024Россия

Лежавшую около российской трассы бомбу времен Великой Отечественной войны сняли на видео

Около трассы в Краснодарском крае нашли бомбу времен Великой Отечественной войны

Очевидцы сняли на видео авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, лежавшую около трассы в Краснодарском крае. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

По их данным, снаряд находится в лесу примерно в трехстах метрах от трассы М-4 «Дон», неподалеку от Новороссийска.

На кадрах видна бомба, лежащая на ветках в небольшом каменистом овраге посреди гор. Судя по видео, территорию нахождения боеприпаса огородили ленточками.

На место уже выехали саперы МЧС России.

Ранее стало известно, что военнослужащие Балтийского флота обезвредили в Финском заливе немецкую морскую мину времен Великой Отечественной войны. Отмечается, что взрывоопасный снаряд был обнаружен в районе острова Большой Тютерс. О находке сообщил экипаж промыслового судна.

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      Никита Абрамов
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