«Лучшая эскортница года» рассказала о неожиданном секс-тренде

Катия Кортес, победившая в номинации «Лучшая эскортница года Австралии» на Australian Adult Industry Awards — 2024, считает, что финансовые трудности толкают мужчин к секс-работницам. Об этом она рассказала сайту news.com.au.

Кортес обратила внимание на неожиданный тренд: экономические проблемы не уменьшают количество клиентов, а наоборот. Она связывает это с тем, что в трудные времена обычные романтические отношения не по карману многим мужчинам. Клиенты рассказывают ей, что в сумме свидания, подарки девушкам и потраченное на это время оказываются дороже, чем визит к секс-работнице.

Почти все мои клиенты делают анализ затрат и выгоды и говорят мне, что встречаться со мной экспоненциально выгоднее с точки зрения и расходов, и потраченного времени, чем знакомиться с девушкой в клубе Катия Кортес лауреат премии «Лучшая эскортница года Австралии»

Ранее Кортес заявила, что у нее много клиентов-бизнесменов, которые просто не успевают знакомиться с девушками. Еще одной причиной популярности интимных услуг, по ее мнению, является отсутствие необходимости тратить усилия на ухаживания.