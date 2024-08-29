Мэр города России попросил разрешить властям нарушить одно правило в отношении иностранцев

Мэр Екатеринбурга попросил разрешения общаться с иностранцами без согласования

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов попросил разрешить властям крупных городов нарушить одно правило в отношении иностранцев. Речь идет об общении с представителями зарубежья без согласования. С такой инициативой он выступил на заседании Международного муниципального форума стран БРИКС в Москве, пишет E1.RU.

С августа 2023 года администрации городов России обязаны согласовывать любые контакты с иностранными представителями с местными министерствами. Обычно это занимает до 15 дней. По итогу встречи чиновники также должны предоставить отчет о том, как все прошло.

Орлов обратил внимание на то, что из-за действия закона в городе пришлось распустить совет представителей иностранных государств, созданный в 2022 году для формирования имиджа Екатеринбурга как делового центра. В него входили доверенные лица Киргизии, Монголии, Вьетнама, Азербайджана, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии.

По словам Орлова, раньше в тесном взаимодействии с властями удавалось укреплять торгово-экономические и культурные связи с зарубежными городами-партнерами и продвигать национальные ценности среди представителей международного сообщества, теперь же это делать сложнее. Ограничения также накладываются и на контакты с иностранными студентами, музыкантами, бизнесменами, спортсменами и деятелями из других сфер жизни, подчеркнул мэр.

Ранее Госдума приняла закон, обязывающий депутатов нижней палаты парламента и членов Совета федерации согласовывать поездки за границу. За нарушение нормы политика могут лишить полномочий.