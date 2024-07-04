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13:26, 4 июля 2024Россия

Госдума обязала сенаторов и депутатов согласовывать выезд за рубеж

ГД приняла закон, обязывающий сенаторов и депутатов согласовывать выезд за рубеж

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Госдума сразу в трех чтениях приняла закон, обязывающий депутатов нижней палаты парламента и сенаторов Совфеда согласовывать выезд за рубеж, за исключением служебных командировок. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в Федеральный закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ». В случае нарушения полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены решением соответствующей палаты Федерального Собрания.

Как пояснил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, членам Госдумы и Совфеда придется обосновывать направления своих поездок. «Если он поедет на Байкал — все поддержим, на Волгу — будем рады. А если острова — Мальдивы или Бали, — коллеги, ничего личного, — понимаем, что это будет неправильно по отношению к стране и своим избирателям», — заявил он.

Спикер Госдумы подчеркнул, что новая норма уменьшит число людей, «желающих избраться и отдохнуть за счет государства и своих избирателей».

Помимо этого, Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции проработать вопрос о запрете выезда депутатов и сенаторов за границу в течение нескольких лет после истечения их полномочий.

Ранее сообщалось, что 4 июля в ходе пленарного заседания Госдумы первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил запретить депутатам иметь жилье за рубежом. Володин также поручил изучить эту инициативу главе Комитета по вопросам безопасности Василию Пискареву.

ЖЗЛ
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