Госдума обязала сенаторов и депутатов согласовывать выезд за рубеж

ГД приняла закон, обязывающий сенаторов и депутатов согласовывать выезд за рубеж

Госдума сразу в трех чтениях приняла закон, обязывающий депутатов нижней палаты парламента и сенаторов Совфеда согласовывать выезд за рубеж, за исключением служебных командировок. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в Федеральный закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ». В случае нарушения полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены решением соответствующей палаты Федерального Собрания.

Как пояснил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, членам Госдумы и Совфеда придется обосновывать направления своих поездок. «Если он поедет на Байкал — все поддержим, на Волгу — будем рады. А если острова — Мальдивы или Бали, — коллеги, ничего личного, — понимаем, что это будет неправильно по отношению к стране и своим избирателям», — заявил он.

Спикер Госдумы подчеркнул, что новая норма уменьшит число людей, «желающих избраться и отдохнуть за счет государства и своих избирателей».

Помимо этого, Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции проработать вопрос о запрете выезда депутатов и сенаторов за границу в течение нескольких лет после истечения их полномочий.

Ранее сообщалось, что 4 июля в ходе пленарного заседания Госдумы первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил запретить депутатам иметь жилье за рубежом. Володин также поручил изучить эту инициативу главе Комитета по вопросам безопасности Василию Пискареву.