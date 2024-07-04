В Госдуме захотели запретить владеть недвижимостью за рубежом

Спикер ГД Володин предложил запретить депутатам владеть недвижимостью за рубежом

Спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин поручил главе Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву проработать вопрос о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов на законодательном уровне, сообщает ТАСС.

В ходе пленарного заседания, которое проходило в четверг, 4 июля, первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил запретить депутатам иметь жилье за рубежом. На что Володин поручил проработать это предложение председателю Комитета по вопросам безопасности. «А потом, может быть, эта норма станет уже и положением закона», — заявил он.

Кроме того, председатель Госдумы поручил проработать вопрос запрета депутатам выезжать за пределы России в течение определенного срока после окончания полномочий.

Ранее в ГД был внесен проект закона, запрещающий депутатам и министрам владеть имуществом за рубежом. Согласно инициативе, депутатам предлагалось запретить «иметь недвижимое имущество в иностранных государствах и территориях, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц недружественные действия».

