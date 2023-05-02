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14:11, 2 мая 2023Среда обитания

Российским депутатам захотели запретить иметь недвижимость за рубежом

В ГД внесли проект закона, запрещающий депутатам и министрам владеть имуществом за рубежом

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Госдуму внесли проект закона, запрещающий депутатам и министрам владеть имуществом за рубежом. Это следует из данных, опубликованных на портале обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Действующий закон предложили дополнить и захотели запретить депутатам «иметь недвижимое имущество в иностранных государствах и территориях, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц недружественные действия».

В январе 2023 года член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Сергей Леонов высказался по вопросу поездок депутатов и чиновников за границу. Он заявил, что окончательно ограничить выезд за границу депутатам и чиновникам нельзя, так как их работа подразумевает важные зарубежные поездки.

Нина Ташевская
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