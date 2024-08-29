Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:36, 29 августа 2024Россия

Мэр города в Курской области посоветовал уехавшим жителям пока не возвращаться

Мэр Льгова в Курской области Клемешов посоветовал пока не возвращаться в город

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мэр Льгова в Курской области Алексей Клемешов посоветовал уехавшим жителям города пока не возвращаться. Пост с таким содержанием чиновник опубликовал в Telegram-канале.

Клемешов сообщил, что сегодня, 29 августа, Украина нанесла артиллерийский удар по городу и повредила железнодорожные пути. Кроме того, под удар попали склады и жилые дома. В связи с этим он призвал уехавших жителей дождаться стабилизации обстановки.

Кроме того, он предложил остающимся в городе гражданам обращаться в администрацию для помощи с выездом.

Материалы по теме:
«Они рухнули в воду вместе с мостом» Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
«Они рухнули в воду вместе с мостом»Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
22 августа 2024
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ. Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ.Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
21 августа 2024
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе. Что известно о боях в регионе?
ВСУ перебрасывают новые войска под Курск и уничтожили три моста в Глушковском районе.Что известно о боях в регионе?
19 августа 2024

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента начала атаки на этот регион прошло более трех недель. 27 августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Курскую атомную электростанцию и назвал ситуацию на ней серьезной.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС отправил средства из доходов от российских активов Украине

      Топ-менеджер Сбера вошла в наблюдательный совет Национальной экологической премии

      На дне океана обнаружили загадочный золотистый шар

      Экс-командующий ВДВ России высказался о последствиях атаки на Курскую область

      Валя Карнавал поделилась снимками в ультракороткой юбке

      В Днепропетровске подожгли машину бойца ВСУ

      В российском регионе мигранта завалило землей в яме для колодца

      Воюющего в ВСУ россиянина осудили заочно на 18 лет за госизмену

      При тушении пожара в доме в российской деревне обнаружили нарколабораторию

      Венгрия выступила против ударов дальнобойным оружием по территории России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше