Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области

МО РФ показало кадры с моментом уничтожения боевой машины ВСУ в Курской области

Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) показало кадры с моментом уничтожения боевой бронированной машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Ленты.ру».

«Разведывательное подразделение группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявило боевую бронированную машину ВСУ в районе лесополосы в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На кадрах, снятых сверху, видна заезжающая под крону дерева бронетехника. Затем к цели подлетает боеприпас, который уничтожает бронированную машину.

По данным оборонного ведомства, атака была произведена с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

В этот же день Минобороны показало кадры удара вертолетов Ка-52М «Аллигатор» по солдатам и бронетехнике ВСУ в Курской области. Представленное видео начинается со взлета боевых машин. «Аллигаторы» затем следуют на позицию, после чего камера, установленная снаружи на борту, показывает момент пуска боеприпасов.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.