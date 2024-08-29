Минобороны показало кадры удара «Аллигаторов» по солдатам ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры удара Ка-52М по солдатам ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры удара вертолетов Ка-52М «Аллигатор» по солдатам и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Ленты.ру».

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Представленное видео начинается со взлета боевых машин. «Аллигаторы» затем следуют на позицию, после чего камера, установленная снаружи на борту, показывает момент пуска боеприпасов. Также на кадрах можно увидеть выпуск тепловых ловушек.

После выполнения задачи вертолеты вернулись на площадку вылета, добавили в оборонном ведомстве.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

29 августа Минобороны России заявило, что с момента вторжения на территорию российского региона противник потерял до 7450 бойцов, а также 74 танка, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 486 боевых бронированных машин и 227 автомобилей.