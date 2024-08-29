Мощная турбулентность покалечила пассажиров летевшего в США самолета

Daily Mail: летевший в США самолет United Airlines попал в мощную турбулентность

Летевший из Мексики в США самолет авиакомпании United Airlines попал в зону мощной турбулентности, из-за которой несколько пассажиров покалечились. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, рейс следовал из Канкуна в Чикаго в среду, 28 августа, но пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку в Теннесси. Тряска началась в тот момент, когда в самолете горело табло «пристегните ремни». Семеро из 172 пассажиров получили травмы, одного из них доставили в больницу после приземления.

Ранее самолет Air Europa попал в сильную турбулентность во время полета из Испании в Уругвай. Из-за тряски мужчина пробил головой потолок в салоне.