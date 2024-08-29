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15:12, 29 августа 2024Экономика

Москвичам пообещали самое жаркое начало осени за последние 85 лет

Синоптик Позднякова: 1 сентября станет самым жарким за последние 85 лет

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Начало осени в Москве станет самым жарким за последние 85 лет. Такую погоду жителям столицы пообещала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Температура воздуха в столице 1 сентября окажется самой высокой за последние 85 лет. Ну чем не рекорд?» — отметила синоптик. Согласно прогнозам эксперта, столбики термометров в предстоящее воскресенье покажут до плюс 30 градусов.

Ранее в этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в День знаний в Москве и Московской области будет солнечно. Он добавил, что температура утром во время торжественных линеек составит около 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов.

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      Полина Кислицына
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