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08:13, 29 августа 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде на День знаний

Синоптик Шувалов: погода на День знаний в Москве и Подмосковье будет солнечной

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

В День знаний в Москве и Подмосковье будет солнечно. Такую погоду жителям столичного региона пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Известиями».

«2 сентября, скорее всего, московские школьники пойдут (в учебные заведения) при солнце», — рассказал он. Синоптик добавил, что температура с утра, когда будут проводиться торжественные линейки, составит около 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов.

Накануне россиянам сообщили, что бабье лето в Центральной России будет молодым и наступит 1 сентября. Так, днем 1 сентября столбики термометров покажут до плюс 23-28 градусов.

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      Полина Кислицына
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