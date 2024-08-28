Россиянам пообещали молодое бабье лето

Синоптик Ильин: бабье лето будет молодым и наступит 1 сентября

Бабье лето в Центральной России будет молодым и наступит 1 сентября. Такую погоду пообещал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с телеканалом «360».

Днем в первый день осени воздух прогреется до плюс 23-28 градусов Цельсия. «Ночью плюс 10-15 градусов, в первые ночи декады при ясном небе воздух сможет остывать до плюс 6-11 градусов. Без осадков. Ветер слабый, с южной тягой», — добавил Ильин. Метеоролог уточнил, что всю первую декаду сентября за погоду в Москве и области будет отвечать антициклон.

Ранее россиянам спрогнозировали, что начало сентября выдастся жарким в европейской части страны. По данным синоптиков, температура воздуха в Рязанской, Орловской, Брянской, Курской, Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях в последние дни августа и 1 сентября превысит климатическую норму на 6-9 градусов и дойдет до плюс 33 градусов.

В первый учебный день, 2 сентября, тоже ожидается комфортная погода без осадков. Так, в Москве воздух прогреется до плюс 25-28 градусов Цельсия. Этот показатель на 4-5 градусов выше климатической нормы.

