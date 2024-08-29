Названы варианты жилья за границей по цене «двушки» в Москве

«Известия»: таунхаус во Франции стоит как двухкомнатная квартира в Москве

По цене двухкомнатной квартиры в Москве можно приобрести четырехкомнатный таунхаус во Франции. Какую недвижимость можно купить за границей, заплатив не больше, чем за столичную «двушку», выяснили в компании «Метриум». Результаты исследования публикуют «Известия».

Лот располагается в Нор-Па-де-Кале и занимает 123 квадратных метра. Объект оценивается в 204,2 тысячи долларов (18,7 миллиона рублей).

Если для сравнения взять квартиру площадью 75 «квадратов» в столичном районе Бутово, то примерно за те же 19 миллионов рублей можно также приобрести трехкомнатные апартаменты в португальском городе Порту площадью 102 квадратных метра. Покупка обойдется в 195,8 тысячи долларов (17,9 миллиона рублей). Лот экспонируется на пятом этаже многоквартирного дома с двумя лифтами.

В ту же сумму встанет покупка двухкомнатной квартиры с двумя спальнями и двумя ванными на Канарах. За 65 квадратных метров и вид на море просят 204,6 тысячи долларов (18,7 миллиона рублей).

В Соединенных Штатах за 194 тысячи долларов (17,7 миллиона рублей) предлагается 70-метровая квартира. На тайском Пхукете в этот бюджет укладывается покупка виллы площадью 100 «квадратов» с собственным садом. В турецкой Анталье за 201,4 тысячи долларов (18,4 миллиона рублей) можно стать хозяином 170-метрового коттеджа и ежедневно наслаждаться видами на море и горы. Домик на Бали площадью 80 квадратных метров будет стоить 194,1 тысячи долларов (17,8 миллиона рублей).

«Высокая стоимость новостроек в Москве во многом обусловлена инвестиционной составляющей. Условная двухкомнатная квартира в новостройке в Северном или Южном Бутово — это не просто жилье, а недвижимый актив, который обладает высокой ликвидностью», — убежден управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. По его словам, востребованность таких объектов обуславливает высокую стоимость: подобные квартиры можно легко перепродать или сдать в аренду. В то же время цены на недвижимость в других странах более волатильны. «В странах Южной Европы цены на жилье часто меняются. Однако для инвестиций хорошо подходят и другие, новые популярные у россиян направления — Таиланд, Вьетнам, Бали и Дубай, Черногория и Сербия», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что жилье в Сочи обогнало по расценкам недвижимость на Бали. Однако вскоре, как прогнозируют аналитики, рынок отреагирует на закрытие льготной ипотеки в России.