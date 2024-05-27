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12:41, 27 мая 2024Экономика

Российский курорт обогнал Бали по расценкам на жилье

Эксперт Горхиян: жилье в Сочи оказалось дороже, чем на Бали
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Сочи обогнал Бали по ценам на недвижимость. О стоимости жилья за границей URA.RU рассказала руководитель индонезийского подразделения агентства недвижимости «Этажи» и основатель Global Investment Property Ольга Горхиян.

По ее мнению рынок недвижимости на российском курорте давно переоценен. Как сообщает эксперт, квадратный метр в сочинской новостройке стоит около 302 тысяч рублей. Однако вскоре цены отреагируют на закрытие льготной ипотеки, поэтому инвесторам стоит изучить другие варианты.

«Например, Бали — это курорт, куда хотят попасть туристы всего мира. Кроме того, сейчас остров недооценен: стартовые цены здесь еще торгуются на уровне 1700-2800 долларов (155-256,5 тысячи рублей) за квадратный метр. Я считаю, потенциал роста в два раза в течение трех-пяти лет крайне вероятен», — пояснила Горхиян. В Индонезии минимальная стоимость лота равняется 70 тысячам долларов (6,2 миллиона рублей).

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Также, по словам специалиста, сейчас выгодно приобретать недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах. В данный момент цены стартуют от 165 тысяч долларов (14,8 миллиона рублей) с предоставлением рассрочки до трех лет. При покупке жилья на сумму от 18,4 миллиона рублей можно получить резидентскую визу на два года, а от 49,1 миллиона рублей — на десять лет.

В Таиланде ликвидную жилплощадь можно купить за 95 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей) с рассрочкой на два-три года и первоначальным взносом в 30 процентов. В Турции цены на объекты начинаются с 54 тысяч долларов (4,8 миллиона рублей), а первый взнос при рассрочке на год-полтора составит 30-50 процентов. В то же время вид на жительство в стране можно получить за сделку в 19,7 миллиона рублей — ради гражданства на жилье придется потратить 39,1 миллиона рублей. Большой популярностью среди россиян пользуются объекты во Франции, Португалии, Греции и на Кипре

Ранее аналитики зафиксировали, что россияне разочаровались в покупке недвижимости за границей. За год спрос на зарубежное жилье понизился на 12 процентов.

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      Виктория Клабукова
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