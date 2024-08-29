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13:24, 29 августа 2024Бывший СССР

На Украине назвали обвиняемых в крушении вертолета с руководством МВД

На Украине обвинили сотрудников ГСЧС в крушении вертолета с руководством МВД

Фото: National Police of Ukraine / Wikimedia

В офисе генерального прокурора Украины назвали обвиняемых по делу о крушении вертолета с руководством МВД в Броварах в январе 2023 года. Перед судом предстанут пятеро сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«Расследованием установлено, что обвиняемые нарушили правила безопасности полета вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины», — говорится в публикации.

Как сообщили в офисе генпрокурора, четверо сотрудников Управления авиации и авиационного поиска ГСЧС обвиняются по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности полетов воздушного транспорта»), а начальник службы безопасности полетов — по части 2 статьи 367 («Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия»).

Вертолет потерпел крушение в Броварах под Киевом 18 января 2023 года. Воздушное судно упало рядом с детским садом и жилыми домами. Тогда в результате катастрофы пострадали 46 человек.

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