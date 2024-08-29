Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:54, 29 августа 2024Бывший СССР

На Украине задумали запустить программу экономического бронирования от мобилизации осенью

Нардеп Железняк: программу экономического бронирования могут запустить осенью

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Программу экономического бронирования от мобилизации на Украине могут запустить в октябре-ноябре. Об этом заявил депутат Верховной Рады республики Ярослав Железняк.

«Минэкономики на комитете подтвердило что работает над экономическим бронированием, где одним из критериев будет (но не точно) уровень заработных плат», — написал парламентарий.

По его словам, ведомство разрабатывает несколько моделей бронирования и ждет решения позиции высшего политического руководства страны.

Ранее такую модель ухода от мобилизации предлагал глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха. По его словам, никто на Украине не намерен бронировать всех мужчин, а целью должно стать бесперебойная работа критических сотрудников.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Сын генерала Попова торговал военной амуницией. Его отца обвиняют в мошенничестве и принуждении к бесплатному труду

      Банк России рассказал о пределах жесткости своей политики

      Выявлена причина неудачи лунной миссии Peregrine

      На Украине задумали запустить программу экономического бронирования от мобилизации осенью

      В ЦБ оценили степень устойчивости финансовой системы России

      ВСУ дважды попытались атаковать Курскую область

      В МИД Венгрии рассказали о реакции стран ЕС на призыв Борреля разрешить ВСУ бить по России

      В России рассказали о доступных властям способах помочь Дурову во Франции

      МИД собрался передать международным организациям документы о преступлениях ВСУ

      Раскрыта роль пяти новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше