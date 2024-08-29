На Украине задумали запустить программу экономического бронирования от мобилизации осенью

Нардеп Железняк: программу экономического бронирования могут запустить осенью

Программу экономического бронирования от мобилизации на Украине могут запустить в октябре-ноябре. Об этом заявил депутат Верховной Рады республики Ярослав Железняк.

«Минэкономики на комитете подтвердило что работает над экономическим бронированием, где одним из критериев будет (но не точно) уровень заработных плат», — написал парламентарий.

По его словам, ведомство разрабатывает несколько моделей бронирования и ждет решения позиции высшего политического руководства страны.

Ранее такую модель ухода от мобилизации предлагал глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха. По его словам, никто на Украине не намерен бронировать всех мужчин, а целью должно стать бесперебойная работа критических сотрудников.