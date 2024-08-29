На Украине признали контроль России почти над половиной Часова Яра

В ВСУ признали контроль России почти над 40 процентами территории Часова Яра

Российские военные контролируют почти половину территории Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), признал представитель 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Полухин. Его слова передает телеканал «Мы — Украина» в Telegram.

В данный момент под контролем армии России около 40 процентов территории города, отмечает издание.

«Сейчас город Часов Яр разбит. Это просто руины», — добавил Полухин.

По словам представителя подразделения, в случае взятия города российские военные получат тактическое преимущество на высоте, которая находится над Константиновкой, Дружковкой, Краматорском и логистическим путем между ними. Кроме того, это может способствовать выходу Российской армии к административным границам ДНР.

Ранее украинский военно-аналитический ресурс Deep State сообщил, что Вооруженные силы России контролируют села Мемрик и Калиново на покровском направлении в Донецкой народной республике. Кроме того, сообщалось, что российские военные продвинулись в районе населенных пунктов Новогродовка и Константиновка, а также возле Михайловки, Лесовки и Водяного.