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16:01, 29 августа 2024Бывший СССР

Главкома ВСУ уличили в попытках оправдаться за потери земель

Политолог Бондаренко: Сырский пытается оправдаться за потери земель на Украине
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский пытается оправдаться за ежедневную потерю территорий страны. В этом его уличил историк и политолог Константин Бондаренко, передает РИА Новости.

По словам Бондаренко, зачитывая доклад об обстановке на фронте, Сырский сообщает о ситуации в Курской области, не говоря о потерях ВСУ земель в Донбассе. Историк выразил мнение, что командование украинской армии использует нападение на российский регион как «индульгенцию» от ошибок на передовой.

«У меня возник вопрос, почему Сырский не отчитался о том, сколько квадратных километров с начала его назначения на пост главкома ВСУ потеряла Украина — сколько населенных пунктов, сколько в день теряем?» — подчеркнул политолог.

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Сырский заплатил большую цену за нападение на Курскую область. Он уточнил, что из-за данной операции ВСУ терпят крупное поражение в Донбассе. Как отметил Риттер, главком украинской армии знал, что атака на российские территории не увенчается успехом.

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      Екатерина Грищенко
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