Юань сочли неспособным свергнуть господство доллара

FT: использование юаня в международных расчетах достигло рекордных значений

То, что юань смог добиться рекордной доли в международных расчетах, объяснятся его укрепившимися связями с Россией и стремлением снизить зависимость от доллара. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

По данным Государственного валютного управления КНР, в июле 53 процента входящих и исходящих транзакций Китая шли с использованием юаня. Это почти на 40 процентов превышает аналогичные показатели 2021 года.

Импульс к усилению роли юаня в международной торговле был получен после того, как санкции США ограничили возможности России проводить долларовые транзакции. Эта ситуация дала Пекину стимул к тому, чтобы развивать свою финансовую систему и связывать ее с российской.

В связи с этим FT напомнило, что предыдущие усилия КНР по интернационализации юаня провалились по причине девальвации этой валюты в 2015 году. Народный банк Китая пошел тогда на такие шаги в рамках борьбы с замедлением экономического роста. Как следствие, конкурентоспособность китайского экспорта выросла, а вот использование юаня для расчетов существенно снизилось.

Профессор Гонконгского университета науки и технологий Эдвин Лай полагает, что Пекин не намерен конкурировать с долларом США. Однако китайские чиновники «не хотят зависеть от милости» этой валюты.

Кроме того, в глобальном масштабе юань по-прежнему отстает от доллара (а также евро и фунта стерлингов). По данным SWIFT, на него приходится всего 4,74 процента мировых платежей. Старший рыночный стратег BNY в Гонконге Ви Хун Чонг заметил, что большинство валютных трейдеров по-прежнему предпочитают торговать через доллар. Кроме того, дальнейшее увеличение доли юаня в мировой торговле может забуксовать из-за нежелания Запада вести торговлю с использованием этой валюты.

Профессор Сиракузского университета и старший научный сотрудник Атлантического совета Дэниел Макдауэлл счел маловероятным то, что торговля Китая с США и Европейским союзом будет осуществляться в юанях. Да и сам Китай не стремится свергнуть глобальное господство доллара.

«Это сопряжено с большой ответственностью и принятием определенных уязвимостей», — сказал профессор.

Ранее сообщалось, что китайская валюта по популярности уже девятый месяц подряд занимает четвертое место. Также известно, что доля рубля и юаня в структуре взаимных расчетов России и Китая превысила 95 процентов.