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15:51, 26 августа 2024Экономика

Доля юаня в международных расчетах побила рекорд

SWIFT: доля юаня в международных расчетах выросла до 4,74 процента

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В июле 2024 года доля юаня в международных расчетах выросла до рекордных 4,74 процента. Об этом сообщило Securities Daily со ссылкой на данные SWIFT.

Отмечается, что китайская валюта по популярности уже девятый месяц подряд занимает четвертое место. Кроме того, в июле доля юаня как мировой валюты на рынке торгового финансирования достигла шести процентов, уступая лишь доллару.

Ранее сообщалось, что доля рубля и юаня в структуре взаимных расчетов России и Китая превысила 95 процентов. В 2023 году товарооборот двух государств преодолел отметку в 1,6 триллиона юаней, или 20 триллионов рублей.

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Но, по данным МВФ, доля юаня в мировых валютных резервах по итогам I квартала снизилась до минимума с середины 2020 года. Китайская валюта продолжила терять удельный вес в мировых резервах. Ее доля упала с 2,29 до 2,15 процента кварталом ранее.

По итогам последнего месяца весны доля юаня в структуре расчетов SWIFT опустилась до 4,47 процента, хотя в марте находилась на отметке в 4,69 процента.

По данным Reuters, усилия стран БРИКС по снижению значимости доллара оказались безуспешными. Более того, доминирование американской валюты в последнее время даже усилилось.

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