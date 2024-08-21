Раскрыта доля нацвалют в расчетах России и Китая

Мишустин: доля рубля и юаня в расчетах России и Китая превысила 95 процентов

К настоящему времени доля национальных валют (рубля и юаня) в структуре взаимных расчетов России и Китая превысила отметку в 95 процентов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит «Интерфакс».

Он добавил, что торговля двух стран сейчас развивается опережающими темпами. Так, по итогам 2023 года товарооборот двух стран превысил уровень в 1,6 триллиона юаней, или 20 триллионов рублей. В этом плане наращивание темпов перехода на нацвалюты в торговых расчетах является одним из приоритетов для властей двух стран, резюмировал российский премьер.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на долю рубля и юаня в настоящее время приходится более 90 процентов расчетов в торговле с Китаем. На этом фоне эти нацвалюты практически полностью вытеснили все остальные, включая доллар и евро, пояснил он.

Силуанов также отметил, что по итогам января-июля товарооборот двух стран вырос на 1,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг отметки в 136,67 миллиарда долларов. С учетом подобной динамики, как ожидает глава Минфина, суммарный показатель за 2024-й может превысить предыдущий максимум в 240,11 миллиарда долларов, установленный в прошлом году.