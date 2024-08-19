Стала известна доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем

Силуанов: на долю рубля и юаня приходится более 90 % расчетов между КНР и РФ

Расчеты в национальных валютах почти полностью вытеснили все остальные в отношениях России и Китая, на долю юаня и рубля приходится более 90 процентов. Об этом в ходе десятого российско-китайского финансового диалога заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

Также глава ведомства отметил, что товарооборот между странами может обновить прошлогоднюю высокую планку. По итогам первых семи месяцев года в денежном выражении он вырос на 1,6 процента, до 136,67 миллиарда долларов.

Ранее представители российского бизнеса рассказали, что с середины июля 2024 года условия торговли с Китаем дополнительно ухудшились.

В частности, поставщики из КНР начали требовать вывозить товары в Россию через третьи страны.

До этого участники рынка пожаловались на ухудшение условий расчетов с Китаем. От сотрудничества с российскими контрагентами стали отказываться не только крупнейшие, но и региональные банки.

Старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло напомнил, что даже в денежном выражении Федеральная таможенная служба (ФТС) фиксирует падение импорта на 10 процентов в первом полугодии.

В натуральном, предположил эксперт, падение может превышать 15 процентов из-за повышения издержек.