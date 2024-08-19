В России спрогнозировали рекордный рост торговли с Китаем

Силуанов: товарооборот РФ и Китая может обновить максимум по итогам 2024 года

По итогам 2024 года товарооборот России и Китая может обновить максимум, установленный в 2023-м, и достичь рекордной отметки. Такой прогноз дал министр финансов РФ Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

Глава ведомства отметил, что для реализации подобной динамики есть все предпосылки. Об этом, в частности, свидетельствуют темпы роста двусторонней торговли, которых удалось достичь в январе-июле. Так, по данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, за этот период времени товарооборот двух стран составил 136,67 миллиарда долларов, увеличившись на 1,6 процента в годовом выражении.

Силуанов добавил, что подобная динамика сложилась вопреки усилению санкционного давления со стороны западных стран. «Внешнеторговый оборот (России и Китая — прим. «Ленты.ру») продолжает расти», — резюмировал министр в ходе переговоров со своим китайским коллегой Лань Фоанем в Москве.

По итогам 2023 года товарооборот России и Китая достиг рекордной отметки в 240,11 миллиарда долларов. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что странам по силам увеличить суммарные объемы двусторонней торговли до 300 миллиардов долларов к 2030 году. К этому времени, по его словам, Россия может войти в число ключевых экономических партнеров КНР.