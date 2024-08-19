Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:37, 19 августа 2024Экономика

В России спрогнозировали рекордный рост торговли с Китаем

Силуанов: товарооборот РФ и Китая может обновить максимум по итогам 2024 года

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

По итогам 2024 года товарооборот России и Китая может обновить максимум, установленный в 2023-м, и достичь рекордной отметки. Такой прогноз дал министр финансов РФ Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

Глава ведомства отметил, что для реализации подобной динамики есть все предпосылки. Об этом, в частности, свидетельствуют темпы роста двусторонней торговли, которых удалось достичь в январе-июле. Так, по данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, за этот период времени товарооборот двух стран составил 136,67 миллиарда долларов, увеличившись на 1,6 процента в годовом выражении.

Силуанов добавил, что подобная динамика сложилась вопреки усилению санкционного давления со стороны западных стран. «Внешнеторговый оборот (России и Китая — прим. «Ленты.ру») продолжает расти», — резюмировал министр в ходе переговоров со своим китайским коллегой Лань Фоанем в Москве.

По итогам 2023 года товарооборот России и Китая достиг рекордной отметки в 240,11 миллиарда долларов. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что странам по силам увеличить суммарные объемы двусторонней торговли до 300 миллиардов долларов к 2030 году. К этому времени, по его словам, Россия может войти в число ключевых экономических партнеров КНР.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали передислокацию на курском направлении. Чего они хотят добиться и как действует Российская армия?

      Российские войска уничтожили наносившую удары по Белгородской области ЗРК

      Путин оценил развитие русского языка в Азербайджане

      Лавров призвал власти Германии ответить на вопросы о «Северных потоках»

      Москвичи стали реже покупать квартиры в новостройках

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Соратник Кадырова раскритиковал родителей российских срочников

      В России раскрыли статус мирных предложений по Украине

      Россиянам назвали лучший вариант физической нагрузки

      В России спрогнозировали рекордный рост торговли с Китаем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше