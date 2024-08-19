Стало известно о новом ужесточении Китая в торговле с Россией

«Известия»: в Китае стали требовать вывозить товары в Россию через третьи страны

С середины июля 2024 года в торговле Китая с Россией стали фиксировать новое ужесточение, поставщики из КНР начали требовать вывозить товары в РФ через третьи страны. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей российского бизнеса.

Отмечается, что новое ужесточение затронуло в основном подсанкционную продукцию, включая электронику. Требования китайских поставщиков провозить товары, которые можно отнести к категории двойного назначения, в Россию через третьи страны связано с рисками попасть под вторичные ограничения со стороны западных государств — прежде всего, США.

По словам коммерческого директора компании «Импая Рус» Алексея Разумовского, за последнее время внешнее давление на Китай по этому вопросу заметно усилилось. На этом фоне некоторых российских покупателей, как уточнил он, китайские поставщики начали ставить перед фактом — либо те соглашаются на провоз товаров через третьи страны, либо сделка не осуществится.

В свою очередь, гендиректор компании-импортера Atvira Екатерина Кизевич связала новое ужесточение КНР с проблемой проведения платежей. Как пояснила она, для китайских поставщиков, у которых нет возможности принять оплату от российских контрагентов через местные банки, остается единственный вариант получить деньги — через другие государства. В этом случае должны быть документальные подтверждения, что и товар отгружается туда.

Проблема проведения платежей в торговле России и Китая усилилась в 2024 году на фоне ужесточения давления со стороны властей США. К середине августа, как уточняли представители бизнеса РФ, ситуация ухудшилась в еще большей степени. Так, старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло сообщал, что к тому времени блокировать расчеты с Россией стали не только крупные банки Китая, но и ряд региональных финансовых организаций. Затрудняется и схема проведения платежей через третьи страны, включая Узбекистан и Киргизию. Эти каналы постепенно обрезают, посетовал глава компании, занимающейся поставкой оборудования для металлообработки из Китая.