План главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского по отвлечению российских подразделений от Донбасса провалился. Об этом пишет Forbes.
Журналисты издания считают, что если вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область было призвано оттянуть российские подразделения с покровского направления и «оно могло быть отвлекающим маневром (...), то оно провалилось».
После начала боев в Курской области российское наступление под Покровском не только не остановилось, но даже стало набирать обороты, отмечают в Forbes.
Ранее член Совфеда от ДНР Александр Волошин заявил, что известные западные СМИ ставят под сомнение полководческие способности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского после начала наступления ВСУ в Курскую область.