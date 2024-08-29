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19:20, 29 августа 2024Бывший СССР

На Западе сочли план наступления ВСУ на Курск провальным

Forbes: маневр ВСУ под командованием Сырского провалился

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

План главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского по отвлечению российских подразделений от Донбасса провалился. Об этом пишет Forbes.

Журналисты издания считают, что если вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область было призвано оттянуть российские подразделения с покровского направления и «оно могло быть отвлекающим маневром (...), то оно провалилось».

После начала боев в Курской области российское наступление под Покровском не только не остановилось, но даже стало набирать обороты, отмечают в Forbes.

Ранее член Совфеда от ДНР Александр Волошин заявил, что известные западные СМИ ставят под сомнение полководческие способности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского после начала наступления ВСУ в Курскую область.

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      Алевтина Запольская
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