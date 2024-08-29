Forbes: маневр ВСУ под командованием Сырского провалился

План главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского по отвлечению российских подразделений от Донбасса провалился. Об этом пишет Forbes.

Журналисты издания считают, что если вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область было призвано оттянуть российские подразделения с покровского направления и «оно могло быть отвлекающим маневром (...), то оно провалилось».

После начала боев в Курской области российское наступление под Покровском не только не остановилось, но даже стало набирать обороты, отмечают в Forbes.

Ранее член Совфеда от ДНР Александр Волошин заявил, что известные западные СМИ ставят под сомнение полководческие способности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского после начала наступления ВСУ в Курскую область.