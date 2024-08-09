В Совфеде заявили о сомнениях Запада в компетентности главкома ВСУ Сырского

Сенатор Волошин: Запад ставит под сомнение полководческие способности Сырского

Известные западные СМИ ставят под сомнение полководческие способности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Его некомпетентность приводит к планированию и реализации заведомо неудачных операций вроде атаки на Курскую область, заявил член Совфеда от ДНР Александр Волошин, пишет РИА Новости.

«Хаос, творящийся в военно-политическом руководстве Украины, настолько очевиден, что об этом вынуждены писать ведущие западные СМИ. Они уже открыто сомневаются в компетентности ставленника Зеленского, главкома ВСУ Сырского», — отметил он.

По словам Волошина, «коллективный Запад» также начинает понимать, что поддержка Украины является «бессмысленным разбазариванием денег и ресурсов». Как считает сенатор, «украинский режим принимает роковые для себя решения, такие как отправка солдат на бойню в Курскую область».

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала главкома ВСУ Александра Сырского соблюдать информационную тишину в своем Telegram-канале. В свою очередь, издание «Страна.ua» предположило, что Сырский находится в Сумской области, откуда совершается атака на Курскую область.

В конце июля в Раде пожаловались, что Александр Сырский ставит перед подразделениями невыполнимые задачи и прикрывается политической волей властей страны. В Раде также посетовали, что схожим образом действовал предшественник Сырского на посту главкома ВСУ, Валерий Залужный.