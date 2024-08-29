Над Черным морем сбили украинский беспилотник

Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем

Российские войска уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Черным морем. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, атакую противника с помощью беспилотника самолетного типа пресекли около 18:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Какой-либо другой информации оборонное ведомство не предоставило.

В этот же день ВСУ попытались атаковать Крым безэкипажными катерами. Минобороны заявило, что беспилотные украинские судна уничтожили дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря.