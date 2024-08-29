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19:57, 29 августа 2024Россия

Над Черным морем сбили украинский беспилотник

Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Черным морем

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российские войска уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Черным морем. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, атакую противника с помощью беспилотника самолетного типа пресекли около 18:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Какой-либо другой информации оборонное ведомство не предоставило.

В этот же день ВСУ попытались атаковать Крым безэкипажными катерами. Минобороны заявило, что беспилотные украинские судна уничтожили дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря.

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      Никита Абрамов
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