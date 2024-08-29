Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать Крым безэкипажными катерами

МО: в Черном море уничтожены 3 следовавших к Крыму безэкипажных катера

Три безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма, уничтожили в Черном море. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки в ночное время с 1.55 до 2.20 по московскому времени. Беспилотные катера уничтожили дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря.

Глава Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщал, что военные уничтожили три безэкипажных катера ВСУ на значительном отдалении от берега. По его данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

Всего за ночь, по информации Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили шесть беспилотников. Три дрона сбили над Крымом, два — над Брянской областью, один — над Белгородской областью.