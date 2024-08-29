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07:30, 29 августа 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Севастополь

Развожаев: у Севастополя уничтожены 4 БПЛА и 3 беспилотных катера ВСУ

Фото: Globallookpress.com

Севастополь в ночь на четверг, 29 августа, пытались атаковать четыре беспилотника и три безэкипажных катера. Подробности о попытке удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу сообщил его глава Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«По предварительной информации военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили 4 беспилотника и 3 БЭКа», — сообщил глава города.

В результате отражения атаки никто, согласно информации Развожаева, не пострадал. Также не получили повреждения никакие гражданские объекты в городе.

В ночь на 29 августа Развожаев сообщил от отражении атаки ВСУ на Севастополь. Все службы тогда привели в состояние боеготовности, на Крымском мосту перекрывали движение автомобильного транспорта.

По информации Минобороны, всего за ночь над Россией удалось перехватить три дрона над Крымом, два — над Брянской областью, еще один — над Белгородской.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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