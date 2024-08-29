Украина пыталась ударить по трем регионам России

МО: силы ПВО сбили шесть БПЛА над Крымом, Брянской и Белгородской областями

В ночь на четверг, 29 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать три региона России — Крым, Брянскую и Белгородскую области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили шесть беспилотников над Россией. В частности, три дрона сбили над Крымом, два — над Брянской областью, один — над Белгородской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

Президент России Владимир Путин ранее допускал, что Украина продолжит попытки дестабилизировать приграничные регионы России. Новых провокаций нельзя исключать во всех регионах, уверен он.