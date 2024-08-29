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03:37, 29 августа 2024Россия

В Севастополе сообщили об отражении атаки ВСУ

Развожаев: в Севастополе средства ПВО отражают атаку ВСУ, сбито 2 БПЛА

Фото: Globallookpress.com

В Севастополе средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По его словам, над акваторией Черного моря военные сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), все службы приведены в состояние боевой готовности.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — добавил Развожаев. Он призвал горожан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в укрытиях или безопасных местах.

24 августа к пирсу севастопольского яхт-клуба «Юг» прибило беспилотник. Как уточнил губернатор города, он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ.

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      Марина Совина
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