В Севастополе сообщили об отражении атаки ВСУ

Развожаев: в Севастополе средства ПВО отражают атаку ВСУ, сбито 2 БПЛА

В Севастополе средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По его словам, над акваторией Черного моря военные сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), все службы приведены в состояние боевой готовности.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — добавил Развожаев. Он призвал горожан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в укрытиях или безопасных местах.

24 августа к пирсу севастопольского яхт-клуба «Юг» прибило беспилотник. Как уточнил губернатор города, он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ.