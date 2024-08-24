К севастопольскому пирсу прибило БПЛА

Развожаев: к пирсу яхт-клуба в Севастополе прибило БПЛА

К пирсу севастопольского яхт-клуба «Юг» прибило БПЛА Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Беспилотник, предварительно, с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ [Вооруженных сил Украины] на Севастополь», — написал Развозжаев.

Губернатор добавил, что сейчас территория клуба оцеплена, а посетители эвакуированы. Профильные специалисты определяются с тем, совершать ли подрыв беспилотника на территории яхт-клуба или транспортировать его для уничтожения в другом месте.

Ранее стало известно, что ВСУ за последние сутки провели массированную атаку на Белгородскую область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ударам подверглись более 30 населенных пунктов, ранения получили пять человек.