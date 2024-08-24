Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 24 августа 2024Россия

К севастопольскому пирсу прибило БПЛА

Развожаев: к пирсу яхт-клуба в Севастополе прибило БПЛА

Фото: Telegram-канал РаZVожаев

К пирсу севастопольского яхт-клуба «Юг» прибило БПЛА Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Беспилотник, предварительно, с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ [Вооруженных сил Украины] на Севастополь», — написал Развозжаев.

Губернатор добавил, что сейчас территория клуба оцеплена, а посетители эвакуированы. Профильные специалисты определяются с тем, совершать ли подрыв беспилотника на территории яхт-клуба или транспортировать его для уничтожения в другом месте.

Ранее стало известно, что ВСУ за последние сутки провели массированную атаку на Белгородскую область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ударам подверглись более 30 населенных пунктов, ранения получили пять человек.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский обратился к украинцам с места, откуда ВСУ атаковали Курскую область. О чем он говорил и что пообещал России?

      Кадыров заявил о выводе 40 срочников из окружения ВСУ в Курской области

      Россиянам назвали выгодный для покупки смартфона месяц

      К севастопольскому пирсу прибило БПЛА

      Личности попавших под оползень в Таиланде россиян установили

      Автобус-стоматология для бойцов СВО попал на видео

      Главу Transparency Russia Илью Шуманова объявили в розыск

      Футболист получил условный срок за ДТП со смертельным исходом

      Украина применила против России новое оружие

      Автобус с десятью пассажирами съехал в кювет в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше