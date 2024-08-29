Найденный в ЛНР росгвардейцами схрон ОПГ попал на видео

Росгвардия нашла в ЛНР схрон ОПГ с минами и гранатами

В Луганской народной республике (ЛНР) спецназ Росгвардии обнаружил схрон организованной преступной группировки (ОПГ), которая орудовала на территории региона с 2014 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве и предоставили оперативное видео с арсеналом.

На кадрах видны бойцы, которые с помощью металлодетектора находят схрон в земле.

Саперы изъяли из тайника противопехотные мины, ручные гранаты, запалы, ящики с патронами, гранатомет РПГ-30, выстрел для подствольного гранатомета и взрывчатое вещество. Часть арсенала росгвардейцы уничтожили на месте. Остальные боеприпасы переданы силовым структурам для дальнейшего изучения.

26 августа сообщалось, что спецназ Росгвардии нашел разрушенный бункер украинских военных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе и изъял оттуда пистолет Макарова, гранатомет RGW 90 Matador западного производства, 800 граммов тротила, магнитную кумулятивную мину КЗУ-2, две гранаты Ф-1 и более 500 патронов натовского калибра.