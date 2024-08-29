Названы часто подделываемые документы на жилье

ФНП: чаще всего подделывают подписи владельцев в договорах купли-продажи жилья

Чаще всего злоумышленники подделывают подписи владельцев в договорах купли-продажи и аренды жилья. Распространенные уловки мошенников назвали россиянам в Федеральной нотариальной палате (ФНП), пишет РИА Новости.

Речь идет о случаях, когда договор заключен в простой письменной форме. Затем сделку регистрируют через МФЦ, и совершается переход собственности. «Доказать факт мошенничества и вернуть жилье непросто, но даже если это удается, пострадавшей стороной оказываются добросовестные покупатели, которые приобрели эту недвижимость после ряда перепродаж», — пояснили в ФНП.

Помимо этого, по поддельным документам аферисты могут получить подлинную электронную подпись владельца жилья. Если мошенник ей воспользуется, то аннулировать сделку будет еще сложнее. Защитить от таких рисков поможет заявление о запрете сделок с недвижимостью без личного участия собственника.

«Если же человек узнал, что его подпись подделали и от его имени была совершена какая-то сделка, необходимо сразу написать заявление в полицию о мошенничестве, а также подать в суд исковое заявление с требованием признать сделку недействительной», — добавили в ФНП.

Ранее одним из признаков мошенничества с жильем назвали отказ человека обращаться к третьим лицам перед заключением сделки — например, к юристам или нотариусам.