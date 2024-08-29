Объяснены основные различия между мужским и женским сексуальным влечением

Сексолог Джорджия Грейс убеждена, что и мужчины, и женщины испытывают сексуальное влечение с одинаковой силой, но возбуждаются по-разному. Об этих различиях она рассказала изданию Fashion Journal.

По словам Грейс, принято считать, что мужское половое влечение сильнее женского, однако биологических предпосылок для этого утверждения нет. Тем не менее она указала, что возникновение сексуального желания у представителей разных полов отличается. «У мужчин возбуждение часто происходит практически мгновенно, женщинам же на это требуется от 20 до 40 минут», — отметила сексолог.

Эксперт уточнила, что спонтанное желание регулярно бывает всего у 15 процентов женщин. Чаще встречается ответное желание, то есть возбуждение возникает после поцелуя, ласк или просмотра эротического контента. Еще один типичный, по ее словам, вид сексуального влечения — контекстный. Грейс объяснила, что контекстное возбуждение зависит от внешних обстоятельств: если они благоприятные, желание близости появляется, а если нет, то и мыслей о сексе не возникает.

Таким образом, чаще всего интимные проблемы пар связаны не с низким либидо женщины, а с тем, что ее возбуждение не совпадает с возбуждением партнера, резюмировала Грейс.

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