Один из новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» уже находился в российском розыске

Один из новых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» — Умеджон Солиев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — уже находился в российском розыске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД.
По информации ведомства, мужчина был переобъявлен в розыск по уголовной статье.
Утром в четверг, 29 августа, Басманный суд Москвы продлил срок ареста пятерым ранее неизвестным фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокусе». Помимо Умеджона Солиева речь шла о Шахромджоне Гадоеве, Зубайдулло Исмаилове, Мустакиме Солиеве и Хусейне Хамидове (все также внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Они пробудут под стражей до 1 декабря.