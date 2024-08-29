Один из новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» уже находился в российском розыске

МВД: фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Умеджона Солиева уже разыскивали в РФ

Один из новых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» — Умеджон Солиев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — уже находился в российском розыске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД.

По информации ведомства, мужчина был переобъявлен в розыск по уголовной статье.

Утром в четверг, 29 августа, Басманный суд Москвы продлил срок ареста пятерым ранее неизвестным фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокусе». Помимо Умеджона Солиева речь шла о Шахромджоне Гадоеве, Зубайдулло Исмаилове, Мустакиме Солиеве и Хусейне Хамидове (все также внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Они пробудут под стражей до 1 декабря.