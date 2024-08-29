Стало известно о новых фигурантах дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Суд продлил арест до 1 декабря пятерым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы продлил срок ареста пятерым фигурантам уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Меру пресечения в виде содержания под стражей продлили до 1 декабря Гадоеву Ш.Н., Исмоилову З.А., Солиеву М.А., Солиеву У.А., Хамидову Х.А. (все пятеро внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они оказались новыми фигурантами дела, о которых ранее не было известно. Суд предоставил «Ленте.ру» их фотографии с заседания.

Всего по делу о теракте арестованы 18 человек. Еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее свою вину по делу частично признали Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои (все трое внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Следствием было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.