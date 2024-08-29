Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:54, 29 августа 2024Силовые структуры

Стало известно о новых фигурантах дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Суд продлил арест до 1 декабря пятерым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Басманный суд Москвы продлил срок ареста пятерым фигурантам уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Меру пресечения в виде содержания под стражей продлили до 1 декабря Гадоеву Ш.Н., Исмоилову З.А., Солиеву М.А., Солиеву У.А., Хамидову Х.А. (все пятеро внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они оказались новыми фигурантами дела, о которых ранее не было известно. Суд предоставил «Ленте.ру» их фотографии с заседания.

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Москвы»

Всего по делу о теракте арестованы 18 человек. Еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее свою вину по делу частично признали Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои (все трое внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Следствием было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о новых фигурантах дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

      ФСБ сообщила о применении спецслужбами Украины шпионской техники при планировании терактов

      В России для одной категории населения захотели сделать выходным днем 1 сентября

      Адвокат Дурова заявил о соблюдении Telegram европейских законов

      Названа причина роста рынка смартфонов

      Курьер мошенников похитил более 15 миллионов рублей у российской пенсионерки и попался

      На Украине предложили увеличить рабочий день для восстановления экономики

      Раскрыто состояние Буйнова на фоне слухов о госпитализации

      В Минобороны России заявили о строительстве ВСУ оборонительных сооружений под Курском

      На дне океана обнаружили загадочный золотистый шар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше