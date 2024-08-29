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16:43, 29 августа 2024Силовые структуры

Раскрыта роль пяти новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Пятеро новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» снабжали нападавших оружием
Начало событий в новости Стало известно о новых фигурантах дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Пятеро новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холл» снабжали нападавших оружием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации агентства, речь идет о Шахромджоне Гадоеве, Зубайдулло Исмаилове, Мустакиме и Умеджоне Солиевых и Хусейне Хамидове (все пятеро внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Они были задержаны силовиками на территории Дагестана 31 марта. Суд в Дагестане избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, а затем их этапировали в Москву.

Ранее сообщалось о том, что Басманный суд Москвы продлил им срок ареста до 1 декабря.

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      Анна Габай
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